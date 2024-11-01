Суд приговорил к 4 годам и 10 месяцам колонии экс-сотрудника генконсульства США

Приморский краевой суд вынес приговор экс-сотруднику генконсульства США Роберту Шонову, признав его виновным в сотрудничестве с иностранным государством на конфиденциальной основе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Приморского края.

Шонов получил наказание в виде 4 лет и 10 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 1 млн руб. Суд также распорядился о конфискации его денежной собственности и электронного устройства.

Причиной уголовного преследования стали обвинения Федеральной службы безопасности (ФСБ) в том, что Шонов собирал информацию о ходе военной операции по поручению американских дипломатов Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна, которые после этого были объявлены персонами нон грата в России.

В Министерстве иностранных дел (МИД) РФ сообщили, что дипломаты поддерживали связь с Шоновым, обеспечивая ему материальное вознаграждение за собираемую информацию.

Согласно данным следствия, экс-сотрудник генконсульства собирал сведения о военной операции, мобилизации и протестной активности в преддверии выборов президента России в 2024 году. На допросах он признал свою вину.

Вашингтон выразил осуждение из-за ареста Шонова. Государственный департамент США отметил, что он проработал в генконсульстве более 25 лет и перешел в подрядную организацию после введения Россией запрета на привлечение россиян к работе в американских дипмиссиях.

Ранее сообщалось, что финская прокуратура обвинила россиянина Воислава Тордена в военных преступлениях на Украине.