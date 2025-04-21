Таганский суд Москвы признал американскую корпорацию Google виновной в разглашении личных данных российских военнослужащих, которые погибли в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщил ТАСС. Суд вынес решение о назначении штрафа в размере 3,8 млн руб. за нарушение законодательства о защите информации, ограниченной в доступе.

Дело против Google начали рассматривать после того, как в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) поступили обращения с жалобами на публикацию информации о потерях личного состава ВС РФ, запрещенной к распространению в России.

Указанные сведения были представлены в одном из видеороликов на платформе YouTube. Важно отметить, что Google LLC, как поставщик услуг YouTube, действует в соответствии с законодательством штата Делавэр, однако это не освобождает его от ответственности по российским законам.

Таганский суд ранее уже вынес решение в отношении Google, связанное с административными правонарушениями из-за публикации контента на YouTube. Основными причинами для составления протоколов являлись ролики, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, а также видео, дискредитирующие российскую армию.

В результате этих нарушений долг компании перед РФ возрос до двух ундециллионов рублей и продолжает увеличиваться каждый день из-за штрафов и просрочек по оплате.

Возвращение компании Google на российский рынок возможно лишь после исполнения судебных решений и выполнения требований российского законодательства.

Ранее стало известно, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России взыскала с американской компании Google 13,4 млрд руб. в виде штрафов за нарушение российского законодательства.