С американской корпорации Google взыскали 13,4 млрд руб. штрафов в России

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России взыскала с американской компании Google 13,4 млрд руб. в виде штрафов за нарушение российского законодательства. Об этом сообщили «Известия».

Отмечается, что эта сумма составляет 40% от общей задолженности компании, которая достигла 32,8 млрд руб. Сейчас из указанной суммы 19,5 млрд руб. остаются неоплаченными.

В прошлом Google осуществила добровольные платежи, составившие всего 12 млн руб. В 2021 году корпорация выплатила 6 млн руб., а в 2022 году — еще столько же.

Кроме основных штрафов, Google также столкнулась с дополнительными санкциями со стороны России. Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию на несколько миллионов рублей по делу о регулировании алкогольной продукции.

Кроме этого, Google была признана виновной в нарушении статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), касающейся ограничения доступа к запрещенной информации. Это повлекло за собой штраф в размере 3,8 млн руб.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия обвинила владельцев Google в нарушении правил конкуренции в Европейском Союзе (ЕС).