Суд РФ заочно приговорил к 14 годам колонии француза, воевавшего в рядах ВСУ

Суд заочно приговорил гражданина Франции Гийома Андреони к 14 годам колонии строгого режима за участие в вооруженном конфликте на Украине в составе ВСУ, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.

Отмечается, что такое решение принял Верховный суд ДНР. Андреони признали виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

Суд установил, что в период с мая 2022 года по апрель 2023 года француз воевал против российской армии в разных боевых точках в наемническом отряде в составе ВСУ.

Наемничество считается нарушением ряда международных соглашений, таких как Конвенция о найме наемников (1989), которая запрещает использование наемников в вооруженных конфликтах, а также Женевские конвенции, защищающие права людей в условиях вооруженных конфликтов.

Использование наемников может угрожать национальной безопасности государств, так как это создает возможность вмешательства иностранных интересов во внутренние дела страны.

Ранее сообщалось, что обматерившая россиян наемница ВСУ оказалась капитаном ВС США.