Суд утвердил приговор Баязитовой и Архаровой за вымогательство у топ-менеджера ПСБ

Руководителей телеграм-канала «Адские бабки» ранее признали виновными в вымогательстве 1,2 млн руб. у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова (по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Суд приговорил Баязитову к пяти годам лишения свободы, а Архарову — к 4,5 года.

Отмечается, что Ушаков ранее просил суд заменить женщинам наказание на условное. При этом Баязитова свою вину не признала, а Архарова признала вину частично.

По уголовному делу также проходил еще один администратор указанного телеграм-канала — Инна Чурилова. Она свою вину признала, а также заключила досудебное соглашение. Суд вынес ей приговор в виде четырех лет условно.

По версии следствия, администраторы сообщества Telegram хотели получить деньги от банкира за то, что в канале о нем на три месяца «забудут», то есть не будут писать в его адрес негативную информацию.

Ранее Forbes сообщил, что против основателя Telegram Павла Дурова обнаружен иск в Швейцарии за насилие над ребенком.