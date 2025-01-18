Суд в Южной Корее заключил президента Юн Сок Еля под стражу

В агентстве Yonhap сообщили о том, что в воскресенье, 18 января, суд, после долгого разбирательства, принял решение взять под стражу бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля по делу о мятеже.

15 января сотрудники правоохранительных органов Южной Кореи смогли задержать президента, но только со второй попытки. После задержания его доставили для проведения допроса. На следующий день после задержания политик отказался участвовать в допросе, объяснив это плохим самочувствием.

Согласно решению суда, следователи могут удерживать Юн Сок Ёля под стражей до 20 дней, пока не будет выдан ордер.

«Суд выдал ордер на официальный арест президента Юн Сок Еля, которому был объявлен импичмент из-за его провалившейся попытки ввести военное положение», — говорится в сообщении.

В ходе судебного разбирательства по делу президента, которое длилось около пяти часов, глава государства лично присутствовал на заседании. В течение 40 минут он подробно объяснял своё решение о введении военного положения в стране, принятое в декабре прошлого года.

Ранее сообщалось, что южнокорейский президент Юн Сок Ель был арестован. Впервые в истории страны под арест берется действующий глава государства. Еще в конце прошлого года ему был объявлен импичмент за то, что он ввел в Республике Корея военное положение, не имея на это законных оснований.