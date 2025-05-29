Суд в Колумбии заблокировал введенные Трампом торговые пошлины

Действие введенных президентом США Дональдом Трампом таможенных пошлин на иностранную продукцию заблокировал суд в Колумбии. Об этом пишет ТАСС вечером четверга.

В постановлении судьи Рудольфа Контрераса решение объясняется следующим образом: законодательство США не позволяет президенту вводить тарифы, которые предусмотрены четырьмя указами и изданные ранее в текущем году.

Фактически, судья признал эти тарифы незаконными и предоставил администрации Вашингтона две недели для обращения в апелляционный суд — потом решение суда вступит в законную силу. Ранее в среду Федеральный суд США также заблокировал решение президента Трампа о введении торговых пошлин на импорт, обосновав это превышением полномочий.

Напомним, что ранее российский политолог допустил извинения Трампа перед Путиным.