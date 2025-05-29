Суд в Колумбии заблокировал введенные Трампом торговые пошлины
Второй суд в США заблокировал действие введенных Трампом торговых пошлин
Фото: [pxhere.com]
Действие введенных президентом США Дональдом Трампом таможенных пошлин на иностранную продукцию заблокировал суд в Колумбии. Об этом пишет ТАСС вечером четверга.
В постановлении судьи Рудольфа Контрераса решение объясняется следующим образом: законодательство США не позволяет президенту вводить тарифы, которые предусмотрены четырьмя указами и изданные ранее в текущем году.
Фактически, судья признал эти тарифы незаконными и предоставил администрации Вашингтона две недели для обращения в апелляционный суд — потом решение суда вступит в законную силу. Ранее в среду Федеральный суд США также заблокировал решение президента Трампа о введении торговых пошлин на импорт, обосновав это превышением полномочий.
Напомним, что ранее российский политолог допустил извинения Трампа перед Путиным.