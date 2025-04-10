Суд в Лондоне признал экс-губернатора Севастополя Овсянникова виновным в обходе санкций

Суд в Британии признал бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова виновным в намеренном обходе санкций и отмывании средств. Об этом сообщило издание The Guardian.

Кроме того, брата Овсянникова Алексея обвинили в содействии в этих преступлениях. Приговор по делу будет вынесен присяжными позже.

Сторона обвинения считает, что Овсянников хранил и использовал имущество, приобретенное преступным путем на территории Великобритании. Санкции против него были введены в связи с деятельностью на посту губернатора Севастополя в 2016-2019 годах.

Ограничения не давали политику возможность въезжать на территорию Европейского Союза (ЕС) и Британии, а также не позволяли использовать собственные активы.

Несмотря на это, британские власти позволили Овсянникову покрывать расходы на проживание в размере £3 тыс. в месяц. В 2022 году Европейский суд аннулировал санкции ЕС в отношении политика. Также с жены экс-губернатора Екатерины были сняты обвинения в содействии в обходе санкций.

Стоит отметить, что летом 2022 года Овсянников подал заявку на получение британского паспорта, который он получил в январе 2023 года.

Адвокаты обвиняемых настаивают на том, что их клиенты не знали о санкциях. Тем не менее, Королевская прокурорская служба Великобритании собирается инициировать новое уголовное дело для возврата незаконно полученных активов.

Ранее специальный посланник Евросоюза Дэвид О’Салливан сообщил, что страны ЕС не обсуждали снятие санкций с России.