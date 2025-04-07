Евросоюз не обсуждал с США вопрос снятия санкций против России

Соединенные Штаты пока не инициировали обсуждения с Евросоюзом вопроса ослабления ограничений, которые ранее были введены в отношении России. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление специального посланника ЕС по санкциям Дэвида О’Салливана.

По словам чиновника, до настоящего времени вопрос снятия санкций при общении с американцами не поднимался.

«Европейский союз считает, что это очень важный рычаг давления в любых переговорах с Россией и его следует использовать, но использовать разумно и медленно и только в контексте достижения решения, которое приведет к прочному и устойчивому миру», — заявил О’Салливан.

Ранее стало известно о том, что в Соединенных Штатах некоторые законодатели пытаются надавить на администрацию президента США с целью ужесточения действующих в отношении РФ санкций.