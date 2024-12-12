Суд в Румынии отклонил жалобу на аннулирование итогов президентских выборов

Высший кассационный суд Румынии (ВКС) оставил без рассмотрения жалобу на решение Конституционного суда (КС) страны об аннулировании результатов первого тура президентских выборов, которую ранее в инстанцию подал депутат парламента и лидер партии AUR Джордже Симион, передает телеканал Realitatea.

Напомним, независимый кандидат Кэлин Джорджеску набрал 22,94% (2 120 401 законно поданный голос), за лидера оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елену Ласкони проголосовало 19,18% избирателей (1 772 500 действительно поданных голосов). Всего участие в выборах президента Румынии приняли 52,55% граждан. Позднее румынские власти усомнились в подлинности пересчета голосов, предложив Конституционному суду разобраться в произошедшем и, возможно, объявить об отмене первого тура. Что тот впоследствии и сделал.

«ВКС отклонил в среду жалобу как неприемлемую. Вердикт инстанции окончательный», — отмечает Realitatea.

В беседе с телеканалом Симион, а также адвокат партии AUR Георге Пиперя назвали решение суда отклонить жалобу продолжением правового произвола в Румынии.

«У судей была возможность восстановить надежду у румын на честный избирательный процесс, на свободные выборы и на демократию. К сожалению, судебная система в Румынии сильно политизирована», — отметил Пиперя.



Ранее победивший в первом туре президентских выборов в Румынии независимый кандидат Джеорджеску назвал решение конституционных судей госпереворотом и «сделкой с дьяволом».

А российский сенатор Алексей Пушков допустил полную отмену президентских выборов в Румынии из-за лидирующего Джеорджеску.