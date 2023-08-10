Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал Невзорова* по статье о возбуждении ненависти

Районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал журналиста Александра Невзорова* по статье о возбуждении ненависти либо вражды.

Об этом в четверг, 10 августа, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«Приморский районный суд… рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.3.1 КоАП РФ, в отношении Александра Невзорова*. Суд признал Невзорова* виновным и назначил штраф в 20 000 рублей», – говорится в сообщении суда.

Причиной возбуждения административного дела, по информации ведомства, стал видеоролик, опубликованный в феврале 2023 года на YouTube-канале Невзорова* (интервью). Также дело завели из-за передачи «Маленькие невзоровские среды. Saint-Petersburg».

В пресс-службе также отметили, что в опубликованных видеоматериалах содержатся «признаки унижения достоинства лиц по признакам принадлежности». Невзоров* агрессивно высказывался в адрес граждан РФ и Белоруссии, российский военных и представителей органов власти, а также деятелей культуры и искусств.

В конце июля суд в Петербурге также оштрафовал Невзорова* по причине отсутствия маркировки иностранного агента. Сумма штрафа составила 40 тысяч рублей.

После начала специальной военной операции РФ на Украине Невзоров* вместе с супругой покинул Россию и полетел в Италию. Журналист неоднократно высказывался против действий ВС РФ и политики страны, давал интервью украинским СМИ.

В марте 2022 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело на Невзорова* за распространение фейков о российской армии.

Ранее Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Оксимирона* (Мирон Федоров*) на 40 000 рублей по аналогичной причине – музыкант не промаркировал материала, размещенный в соцсетях, от себя статусом иноагента.

Басманный районный суд Москвы также оштрафовал певицу Монеточку* (Елизавету Гырдымову*) на 30 тысяч рублей из-за отсутствия соответствующей маркировки.

*признаны Минюстом РФ иностранными агентами