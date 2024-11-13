Суд в США приговорил слившего данные Пентагона военного к 15 годам тюрьмы

Молодой человек признан виновным в разглашении секретной информации Пентагона и приговорен к 15 годам заключения.

В ходе судебного разбирательства Тейшейр выразил раскаяние, признав свою вину и попросив прощения за причиненный вред. Он отметил, что осознает всю серьезность своих поступков и их последствия.

Прокуратура запрашивала для Тейшейра 17 лет заключения, акцентируя внимание на опасности его действий, в то время как защита настаивала на более мягком приговоре — 11 лет. Адвокаты и семья осужденного указали на наличие у молодого человека аутизма, надеясь, что суд будет мягче.

С февраля 2022 по март 2023 года Тейшейра размещал секретную информацию на платформах Discord и Thug Shaker Central. В апреле 2024 года военного арестовали. Власти предъявили ему шесть обвинений в незаконном хранении и передаче информации о национальной обороне. Изначально Тейшейр отрицал свою вину, но позже изменил свое решение.

Ранее сообщалось, что на Украине мужчина получил суровый срок за трансляцию российских телеканалов.