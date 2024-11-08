На Украине мужчина получил суровый срок за трансляцию российских телеканалов

Мужчина из Харьковской области был приговорен к 11 годам заключения за трансляцию российских телеканалов в 2022 году. О данном факте сообщает РИА Новости.

Известно, что судили на Украине экс-инженера радио-телестанции, расположенной в Купянском районе. По версии следствия, местный житель обеспечил трансляцию российских телеканалов, среди которых «Первый канал», «НТВ», а также «Россия-1». Обвинение также утверждало, что украинец был одним из героев сюжета российского телеканала, в котором рассказывалось о выдаче гумпомощи местным жителям от РФ. Помимо лишения свободы у бывшего инженера также забрали имущество.

Ранее сообщалось о том, что в Москве гражданина США осудили за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.