Суд встал на сторону сыновей Жириновского в споре о пожизненном содержании теток

Суд отказал родственницам Владимира Жириновского — его племянницам Елене Листопадовой и Наталье Соколовой — в признании договора о пожизненном содержании и иждивении. Об этом стало известно РИА Новости. Ответчиками по этому делу выступили сыновья покойного главы ЛДПР Давид Гарсиа (Игорь Лебедев) и Олег Эйдельштейн.

Сыновья Жириновского настаивали на признании договора недействительным и настаивали на истребовании из незаконного владения Листопадовой и Соколовой имущества, а также возвращении его в наследство.

Как пишет РИА Новости, судебное разбирательство длилось с декабря 2022 года. Политик и востоковед, основатель ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни на фоне перенесенной коронавирусной инфекции и диабета.

У Жириновского осталось трое детей — сыновья Игорь и Олег, а также дочь Анастасия, причем только Игорь был рожден в официальном браке политика с вирусологом кандидатом биологических наук Галиной Лебедевой. Сын решил взять фамилию матери.

Ранее стала известна сумма продажи заграничного паспорта Владимира Жириновского.