Суд вынес неожиданное решение по делу экс-главы Минздрава Саратовской области

Костин, занимавший пост министра здравоохранения Саратовской области с 2020 по 2024 годы, был обвинен в том, что не предпринял меры по исполнению судебного приказа об обеспечении ребенка-инвалида жизненно необходимым лекарством «Сабрил».

Данный препарат используется в основном как противосудорожное средство. Его назначают для профилактики и контроля судорог при различных формах эпилепсии. Также его применяют для снижения нервной возбудимости, снятия напряжения и тревоги в некоторых случаях, связанных с нервными расстройствами.

Обвинение ранее требовало привлечь его к ответственности за нарушение прав несовершеннолетнего, а также за нарушение законодательства по ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение представителем власти вступивших в законную силу приговора суда, решения суда). Оправдательный приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Ранее агентство «Франс-Пресс» сообщило, что полицейские сняли электронный браслет с бывшего президента Франции Николя Саркози.