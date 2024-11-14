Суда с российским СПГ перестали пускать в немецкие порты

Те суда, которые перевозят российский сжиженный природный газ, перестали впускать в немецкие порты. Об этом сообщило издание Financial Times.

По утверждению журналистов, Министерство экономики ФРГ еще в начале ноября отдало соответствующее распоряжение. По мнению чиновников, если принимать суда с СПГ, имеющим российское происхождение, то «теряется весь смысл» в тех действиях, которые предпринимаются с целью достичь независимости от энергоносителей из РФ.

При этом Минэнерго ФРГ отказалось как-либо комментировать это письмо изданию.

«В принципе является верным, что Германия не импортирует российский газ, поэтому было бы логично, если бы министерство приняло меры по недопущению этого экспорта через немецкие СПГ-терминалы», — отметили чиновники вместо комментария.

Ранее глава МИД РФ Лавров рассказал о том, что время полетов за рубеж иногда большой проблемой становится процесс заправки самолета. Из-за санкций компании, которые занимаются топливом, отказывают российским дипломатам в обслуживании. При этом местные главы государств не всегда могут повлиять на этот процесс.