Судимый экс-губернатор Кировской области Белых устроился на кондитерскую фабрику

Отсидевший губернатор Кировской области и депутат законодательного собрания Пермского края Никита Белых устроился работать на кондитерскую фабрику, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Должность заместителя генерального директора по корпоративным вопросам он занял в АО «Кондитерская фабрика „Пермская“».

От самого бывшего губернатора официальных комментариев по этому поводу не поступало. Ранее он сообщал, что нашел новую работу, где к обязанностям приступит 8 июля.

Белых отбывал наказание в одной из колоний Кировской области по обвинению в получении взятки. Он занимал пост главы региона с 2009-го года.

Белых задержали в июне 2016-го года в одном из московским ресторанов. Там он получил взятку от кировских предпринимателей в размере 150 тысяч евро. По данным следствия, эта сумма являлась лишь частью взятки. Всего Белых должен был получить 400 тысяч евро.

В феврале 2018-го года Пресненский суд Москвы вынес Белых приговор по трем эпизодам коррупции. Ему назначили 8 лет строгого режима.

Ранее сообщалось, что гражданку РФ и США Ксения Карелина признала свою вину в государственной измене. Девушка в течение некоторого времени перечисляла средства на нужды ВСУ.