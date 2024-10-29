Судно со взрывоопасным грузом из России пришвартовалось в порту Британии

Судно MV Ruby, получившее повреждения в ходе рейса из России в Африку, пришвартовалось в порту Грейт-Ярмут на востоке Англии. Об этом сообщил телеканал Sky News. На борту судна находился груз с взрывоопасном нитратом аммония (аммиачной селитры).

Префектура французского департамента Манш сообщила, что MV Ruby стоит на якоре в устье Темзы, в британских территориальных водах. Французские эксперты заявили об отсутствии рисков, связанных с судном.

Директор порта Грейт-Ярмута подтвердил, что груз будет перемещен на другое судно для безопасной разгрузки, что позволит избежать возможных опасностей.

Парламентарий Роджер Гейл сообщил о проведении встречи с заместителем министра транспорта Майком Кейном и другими чиновниками для обсуждения ситуации. Гейл отметил, что судно не принадлежит России и не идет под ее флагом, что не нарушает международное право или санкции, действующие в отношении российских судов.

Газета The New York Times утверждала, что MV Ruby не допускается в порты ЕС и Великобритании для ремонта из-за опасений детонации аммиачной селитры.

Санкции в отношении российских судов были введены в ответ на политические действия России. Эти санкции включают заморозку активов, запрет на вход в порты, запрет на поставки (ограничения на поставку товаров, технологий и услуг, связанных с судостроением и эксплуатацией флота), торговые ограничения, санкции против судовладельцев и компаний.

Ранее сообщалось, что в Находке задержали британское судно за невыплату зарплаты российским морякам.