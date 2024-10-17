В Находке задержали британское судно за невыплату зарплаты российским морякам

Причиной задержания стала невыплата заработной платы российским морякам, работающим на борту. По словам Суханова, при проверке капитан судна не смог предоставить необходимые документы, включая платежные ведомости и индивидуальные контракты для экипажа. В связи с отсутствием информации судно было задержано до полного погашения задолженности и устранения замечаний по техническому состоянию.

Отмечается, что общая сумма долга составила $20,7 тыс. Для поддержки экипажа, состоящего из 13 российских моряков, им передали книги и журналы о правах моряков. Кроме того, морякам предложили вступить в профсоюз, чтобы они могли более эффективно защищать свои права.

Судовладельцу — компании SVInvestLTD из Лондона — был направлен нотис с требованием заключения коллективного договора.

Судно Winner прибыло в Находку под флагом Того. Оно продолжит оставаться в порту до решения вопросов с задолженностью и соблюдением технических норм.

Ранее сообщалось, что корабль Ruby с удобрениями из России не допускается в порты Северной Европы.