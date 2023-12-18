Супруги Байден расстроились из-за низких рейтингов

Рейтинг одобрения лидера США сейчас низкий, и даже ниже, чем у экс-лидера Штатов Дональда Трампа. Сначала чета Байден расстраивалась именно из-за низкого рейтинга и результатов опросов, теперь же и вовсе заявили, что не добиваются большего прогресса, уточняет издание.

Издание добавляет, что сам Байден хотел бы узнать у своей команды, в чем причина таких низких рейтингов – уровень одобрения составил 39 процентов. Выборы в США пройдут почти через год, 5 ноября 2024 года.