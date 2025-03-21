Сурков: Россия будет расширяться «так далеко, как Богу будет угодно»

Владислав Сурков, бывший советник президента Российской Федерации Владимира Путина, в интервью французскому изданию L’Express выразил уверенность в том, что Россия будет расширяться настолько, насколько это будет угодно Богу.

Как утверждает Сурков, русская культура и идеи распространяются «повсюду», где есть влияние России — как в сфере культуры и информации, так и в военной, экономической, идеологической и гуманитарной областях.

«Мы будем распространяться во всех направлениях, насколько будет угодно Богу и насколько мы сильны. Главное — не увлекаться и не брать на себя слишком большой кусок», — заявил он.

Он также отметил, что сегодняшняя Россия в его понимании почти идеально соответствует его ожиданиям. И подчеркнул, что государству российскому не жить без царя. Иначе все пойдет прахом.

«Нам нужен царь. Периоды без царя всегда заканчиваются для нас катастрофой», — отметил он.

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