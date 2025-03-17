Дерипаска выступил за возрождение идеи Европы от Лиссабона до Владивостока

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил о том, что верит в восстановление проекта создания единого экономического пространства России и Европы «от Лиссабона до Владивостока». Но есть несколько уточнений, пишет РИА Новости.

По словам Дерипаски, в этом пространстве не должно быть Британии, которая будет фактически «похоронена» после выхода Шотландии из Соединенного Королевства. А это произойдет ввиду того, что постконфликтное сближение России и Германии, уверен бизнесмен, неизбежно, и именно оно изменит политическую карту Европейского континента и будет способствовать восстановлению проекта создания пространства от Лиссабона до Владивостока.

При этом Дерипаска напомнил, что проблемы Великобритании копились годами и основными из них остается полный провал надежд Brexit и «банкротство госфинансов», разрушение инвестиционного климата и налоговые изменения для иностранцев.

Ранее Дерипаска назвал три условия, при которых Москва могла бы пойти на перемирие.