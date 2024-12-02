Сват Трампа Булос займет пост советника по Ближнему Востоку

Избранный президент США Дональд Трамп приступил к формированию своей администрации. Он решил привлечь к управлению страной своих близких.

Так, пост советника по арабским и ближневосточным делам займет Массад Булос, тесть дочери Трампа Тиффани.

Об этом республиканец сообщил на своей странице в соцсети.

По данным американских СМИ, бизнесмен Булос активно поддерживал Трампа во время предвыборной кампании, а также провел ряд встреч с представителями мусульманского сообщества в Соединенных Штатах.

Кроме того, у бизнесмена есть контакты с представителями разных политических кругов Ливана, в том числе с «Хезболлой».

Пост в администрации Трампа получил еще один его сват – Чарльз Кушнер.

Он назначен на должность посла во Франции. Трамп пояснил, что Кушнер является основателем и главой компании Kushner Companies, одной из крупных частных компаний в сфере недвижимости в стране.

Ранее сенатор Пушков назвал последствия угроз Трампа ввести пошлины на товары из БРИКС.