Сват Трампа Булос займет пост советника по Ближнему Востоку
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Избранный президент США Дональд Трамп приступил к формированию своей администрации. Он решил привлечь к управлению страной своих близких.
Так, пост советника по арабским и ближневосточным делам займет Массад Булос, тесть дочери Трампа Тиффани.
Об этом республиканец сообщил на своей странице в соцсети.
По данным американских СМИ, бизнесмен Булос активно поддерживал Трампа во время предвыборной кампании, а также провел ряд встреч с представителями мусульманского сообщества в Соединенных Штатах.
Кроме того, у бизнесмена есть контакты с представителями разных политических кругов Ливана, в том числе с «Хезболлой».
Пост в администрации Трампа получил еще один его сват – Чарльз Кушнер.
Он назначен на должность посла во Франции. Трамп пояснил, что Кушнер является основателем и главой компании Kushner Companies, одной из крупных частных компаний в сфере недвижимости в стране.
Ранее сенатор Пушков назвал последствия угроз Трампа ввести пошлины на товары из БРИКС.