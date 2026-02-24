Сверхзвуковой козырь Тегерана: Иран закупает у Китая ракеты, способные уничтожать авианосцы

Тегеран находится на финальной стадии переговоров с Пекином о приобретении крупной партии сверхзвуковых противокорабельных ракет CM-302. Об этом сообщает Reuters.

По сообщениям источников, процесс согласования условий резко ускорился после масштабного столкновения между Израилем и Ираном в июне прошлого года. Ракеты CM-302 считаются одними из самых опасных в своем классе. Обладая дальностью около 290 км и скоростью, значительно превышающей звуковую, они крайне сложны для перехвата современными системами ПВО.

Появление такого вооружения в арсенале Ирана радикально меняет правила игры в регионе, так как теперь Иран сможет держать под прицелом ключевые морские артерии, а Вашингтон, сосредоточивший в регионе авианосные группы, сталкивается с угрозой гарантированного уничтожения крупных надводных целей.

Официальный Пекин традиционно заявляет о неосведомленности в деталях сделки, сохраняя дипломатическую дистанцию. Военные аналитики подчеркивают, что интеграция китайских технологий в береговую оборону Ирана может сделать стоимость любого прямого военного вмешательства для США и их союзников неприемлемо высокой.

Ранее в Иране обезглавивший жену мужчина получил 8 лет тюрьмы.