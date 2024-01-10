«Союз Сары Вагенкнехт» объявил, что будет бороться за ряд положений, которым правительство Шольца не уделяет никакого внимания, в частности мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщили РИА Новости .

Сама Вагенкнехт входит в состав депутатов бундестага, и она считает, что еще в 2022 году нужно все было решить миром. И она сама, и ее сторонники выступают за прекращение отправки оружия Киеву и за начало дипломатического диалога. Ее единомышленники идут даже дальше нее. В частности, один из них, Фабио де Маси, предлагает напрямую обращаться к Владимиру Путину и восстановить полноценное общение с российским правительством. Жесткой критике со стороны партии подвергаются и внутренние проблемы ФРГ, в частности миграция.

«Мы имеем дело с бесконтрольной миграцией, приезжих слишком много», - публично заявила Вагенкнехт.

Представители партии подсчитали, что в течение последних нескольких лет страны Запада пять раз вторгались в пределы других государств. В результате этого погибло порядка миллиона человек.

В то же время ряд депутатов от других партий требуют от Шольца передать Киеву ракеты, способные поражать объекты на российской территории.