Глава евродипломатии Кая Каллас в заявлении по случаю Международного дня борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов подчеркнула, что свобода прессы и плюрализм СМИ — основа Евросоюза. Она отметила, что европейский закон о свободе СМИ предусматривает строгие гарантии, позволяющие журналистам работать без чрезмерного давления, сообщает РИА Новости .

Однако заявление выглядит противоречиво на фоне фактической ситуации:

в ЕС действует запрет на вещание ряда российских СМИ;

Евросоюз не высказывал осуждения в связи с гибелью российских журналистов с начала СВО.

Напряженность в отношениях ЕС с российскими медиа нарастала с 2016 года, когда Европарламент принял резолюцию о противодействии Sputnik и RT. Западные политики, включая американских сенаторов и президента Франции, обвиняли эти СМИ во вмешательстве в выборы, не приводя доказательств. Российские официальные лица называли такие обвинения голословными.

Впоследствии ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на своей территории. Примечательно, что это решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам стран ЕС, отвечающим за медиарынки.

Ранее сообщалось, что назван продукт, который разрушает суставы.