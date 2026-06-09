Пропажа MAX из App Store: эксперт пояснила, почему блогеры станут осторожнее с инвестициями

Российский мессенджер MAX неожиданно пропал из App Store 3 июня, и для разработчиков это стало полной неожиданностью. В Apple объяснили решение стандартной формулировкой — западные санкции. Казалось бы, ну удалили и удалили, но за этой строчкой стоит вполне реальный и болезненный удар по всей блогерской экосистеме, которая только начала осваивать платформу. Президент Ассоциации блогеров и агентств Юлия Долгова объясняет механизм просто: авторы, уже успевшие вложить время и силы в развитие каналов в MAX, теперь будут вынуждены заморозить активность. Об этом сообщает Hi-Tech Mail .

По ее словам, дальше цепная реакция — блогеры станут осторожнее инвестировать в контент под новые платформы, бренды начнут с опаской планировать рекламные кампании, а агентства пересматривать медиамикс. Причем проблема не в том, что MAX умер как продукт, а в том, что его внезапно отрезали от половины аудитории — владельцев iPhone. А держать два параллельных мира (iOS и Android) с разной доступностью функций для блогера и бизнеса — это катастрофа для планирования.

Эксперт добавила, что, если MAX не вернется в App Store, блогеры не станут драматизировать и биться головой о стену. Они поступят прагматично: перераспределят активность между другими платформами, где есть и iOS, и Android. И здесь всплывает ключевая мысль — усилится тренд на платформенную диверсификацию. То есть умные игроки давно поняли: держать аудиторию в одном мессенджере или соцсети — это как строить дом на вулкане. Сегодня есть «Макс», завтра его нет. Сегодня работает Telegram, завтра — неизвестно.

По ее мнению, побеждать будут не те, кто первыми ворвались в новую модную платформу, а те, кто умеют молниеносно перетаскивать за собой подписчиков, сохранять их доверие и не зависеть от одного канала дистрибуции. История с MAX — это не трагедия одного приложения, а очередное жесткое напоминание: в современном мире блогер — это не человек с одной соцсетью, а человек с запасным аэродромом.

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