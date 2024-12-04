Европейский союз все более рассматривает Молдову как своего вассала, что подтверждается встречами европейских чиновников с молдавскими властями, проходящими без прессы, сообщила пресс-служба российской Службы внешней разведки.

Существует особый стиль поведения со стороны главы представительства ЕС в Кишиневе Яниса Мажейкса. На днях он предоставил руководству правящей партии «Действие и солидарность» детальные рекомендации о том, как должна развиваться так называемая молдавская демократия в преддверии парламентских выборов, запланированных на 2025 год.

Согласно данным СВР, Мажейкс также настоял на том, чтобы молдавские власти «при любом удобном случае» привлекли к уголовной ответственности лидеров оппозиционного блока «Победа», а также участников партий «Возрождение» и «Шанс», с целью снизить их политическую активность.

А также отстранили от должности руководителя автономии Евгению Гуцул и арестовали ключевых членов ее команды.

Как считает СВР, Евросоюз оказывает разрушительное влияние на Молдову, что уже привело к катастрофической поляризации общества. Это положение сравнили с бомбой замедленного действия, угрожающей самой основе молдавского государства.

Ранее сообщалось, что в Молдавии испугались прекращения поставок газа из России.