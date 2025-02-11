Песков заявил, что значительная часть населения Украины хочет стать частью РФ
Песков: значительная часть Украины хочет стать Россией — это факт
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Существует значительное количество людей на Украине, которые желают стать частью России, и это утверждение находит подтверждение в истории, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Недавно президент США Дональд Трамп высказывал мнение, что Украина должна обеспечить безопасность американских инвестиций, поскольку есть вероятность, что страна может в будущем стать Россией.
Песков подчеркнул, что граждане новых регионов, которые, несмотря на многочисленные риски, стали в очередь и проголосовали на референдуме за присоединение к Российской Федерации, во многом отражают заявления президента Трампа.
Отвечая на вопрос о том, как в Кремле восприняли слова Трампа, Песков добавил, что Украина имеет шансы стать частью России, отметив, что любое явление имеет вероятность 50 на 50 — либо произойдет, либо нет.
Ранее Трамп заявил о достижении прогресса в урегулировании конфликта на Украине.