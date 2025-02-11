Существует значительное количество людей на Украине, которые желают стать частью России, и это утверждение находит подтверждение в истории, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Недавно президент США Дональд Трамп высказывал мнение, что Украина должна обеспечить безопасность американских инвестиций, поскольку есть вероятность, что страна может в будущем стать Россией.

Песков подчеркнул, что граждане новых регионов, которые, несмотря на многочисленные риски, стали в очередь и проголосовали на референдуме за присоединение к Российской Федерации, во многом отражают заявления президента Трампа.

Отвечая на вопрос о том, как в Кремле восприняли слова Трампа, Песков добавил, что Украина имеет шансы стать частью России, отметив, что любое явление имеет вероятность 50 на 50 — либо произойдет, либо нет.

Ранее Трамп заявил о достижении прогресса в урегулировании конфликта на Украине.