США активизируют влияние на Армению в прозападном направлении. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации.

Государственный департамент США принимает меры для ускорения процесса поддержки прозападных инициатив в Армении. Американские власти стремятся изменить вектор развития страны, используя различные инструменты влияния на политическую элиту Еревана.

Вашингтон может подталкивать Армению к риску потери собственных традиций и связей с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) в погоне за интеграцией с Западом.

В этой связи аффилированным с Госдепом структурам поручили расширить программы подготовки для армянских государственных ведомств, направленные на исправление работы правительства Армении в соответствии с интересами западных стран.

Ранее политолог Войтоловская спрогнозировала судьбу США после выборов президента.