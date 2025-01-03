Украина готовится принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет под давлением США. Об этом стало известно Службе внешней разведки (СВР), передает ТАСС.

Отмечается, что данная мера уже подготовлена, и ее принятие ожидается в ближайшее время.

Западные эксперты отмечают, что такая политика может говорить о снижении способности Украины эффективно противостоять ВС РФ. Также аналитики отмечают скорый крах ВСУ.

«На днях Вашингтон потребовал от <...> Владимира Зеленского срочно снизить возраст призыва по мобилизации до 18 лет. Соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время», — говорится в сообщении СВР.

Кроме того, как отметили в ведомстве, администрация еще действующего президента США Джо Байдена продолжает работать над предотвращением этого сценария, однако недостаточные поставки нового вооружения, включая продвинутые ракетные системы повышенной дальности, вызывают серьезные опасения относительно стабильности линии фронта и способности Украины поддерживать свою оборону.

Специалисты СВР подчеркнули, что страны Восточной Европы готовятся к новому потоку украинских беженцев, связанному со снижением возраста мобилизации в Киеве. Отмечается, что жители подконтрольных Киеву территорий готовы на все, чтобы «вырваться из лап киевского режима.

Также в СВР отметили, что Запад понимает, что для России этот конфликт является экзистенциальным, и она не отступит. С самого начала было ясно, что отказ Киева от переговоров ведет украинцев к катастрофе, подытожили в СВР.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев признал мощь России в противостоянии с Украиной.