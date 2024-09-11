СВР узнала о новом методе вмешательства США в выборы в Грузии
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Госдепартамент США намерен использовать БДИПЧ ОБСЕ в качестве инструмента влияния на парламентские выборы в Грузии, чтобы воспрепятствовать победе нынешней правящей партии «Грузинская мечта», неугодной Вашингтону, заявили в пресс-бюро СВР, сообщило РИА Новости.
«Американцы договорились о «сотрудничестве» с руководством Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на грузинском направлении. Предусматривается, что БДИПЧ ОБСЕ за 10-20 дней до голосования опубликует промежуточный доклад с выводом об отсутствии в стране условий для проведения свободных и честных выборов», — говорится в сообщении.
По информации СВР, после объявления первых результатов голосования будет представлен и окончательный вывод о несоответствии избирательного процесса демократическим стандартам.
«Замысел Вашингтона очевиден и уже не удивляет — дать повод прозападной грузинской оппозиции для запуска массовых акций протеста с прицелом на захват власти в стране силовым путем», — указали в ведомстве.
В СВР особо отметили, что готовность Бюро ОБСЕ признать выборы «недемократичными» задолго до их проведения говорит о том, что БДИПЧ окончательно превратилось в инструмент нечестных игр американской власти.
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