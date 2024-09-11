СВР узнала о новом методе вмешательства США в выборы в Грузии

«Американцы договорились о «сотрудничестве» с руководством Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на грузинском направлении. Предусматривается, что БДИПЧ ОБСЕ за 10-20 дней до голосования опубликует промежуточный доклад с выводом об отсутствии в стране условий для проведения свободных и честных выборов», — говорится в сообщении.