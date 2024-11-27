Соединенные Штаты пытаются полностью подчинить себе Армению и с этой целью стараются ввести в ее парламент подконтрольные им партии. Об этом заявили в Службе внешней разведки РФ. Слова ее представителей привело РИА Новости.

По мнению сотрудников СВР, раскрутка прозападных партий в преддверии выборов 2026 года уже началась. Белый дом попытается любыми силами протолкнуть их в парламент.

«Этим «приверженцам демократии» ставится задача «бить по рукам» армянскую исполнительную власть, если та вознамерится отдавать приоритет объективным национальным интересам, традициям и ценностям армянского народа», — указали они журналистам.

Примерно так же США попытались поступить и с соседней Грузией, но там власти сумели оказать прозападно настроенным представителям достойное сопротивление. Практика показывает, что данная политика США несет только разрушение тем странам, где она внедряется.

Ранее премьер-министр Армении Пашинян заявил, что попросил несколько высокопоставленных чиновников подать в отставку. Среди них министр внутренних дел, главы Следственного и Антикоррупционного комитетов и многие другие руководители ведомств. Все это связано с некими изменениями, которые необходимы для дальнейшего развития армянской государственной системы.