Запад укрепляет механизмы прямого внешнего укрепления Украиной, и с этой целью готовит назначение в Киев «наместника», сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки со ссылкой на слова директора ведомства Сергея Нарышкина.

По его данным, США и Великобритания убеждают другие страны G7 учредить на Украине должность спецпосланника с широкими полномочиями.

Такой представитель Запада должен иметь постоянный доступ к президенту Украины и другим высшим должностным лицам. Также посланник сможет блокировать не согласованные с Западом решения украинского правительства и предлагать правильные, с точки зрения англосаксов, решения.

В СВР предполагают, что на роль такого спецпосланника претендуют сразу несколько русофобски настроенных американских и европейских политиков, но наилучшие шансы имеет нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг, который может направиться следить за порядком в Киеве нынешней осенью, когда покинет свой пост в Брюсселе.

Ранее российский сенатор Сергей Цеков призвал переименовать Великобританию в Британию просто, поскольку эта страна утратила статус великой.