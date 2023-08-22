Свыше двухсот человек приняли участие в семинаре для наблюдателей в Раменском

В подмосковном Раменском состоялся семинар для наблюдателей, которые будут работать на предстоящих выборах.

Участие в обучении, которое организовала Общественная палата Московской области, приняли около двухсот человек. Некоторые из них впервые выйдут на участки в качестве наблюдателей, сообщила пресс-служба областного министерства информационных и социальных коммуникаций.

В ходе семинара обсудили ряд аспектов электорального процесса, в том числе организацию и проведение общественного наблюдения на выборах, вопросы правового регулирования статуса общественного наблюдателя и ДЭГ.

Фото: [ министерство информационных и социальных коммуникаций МО ]

Как подчеркнула первый зампред Общественной палаты Подмосковья, член ОП РФ Татьяна Дмитриева, на семинаре был презентован «Золотой стандарт» общественного наблюдения. Это так называемый контрольный лист, который поможет разобраться с нюансами наблюдения и убедиться в том, что на участке соблюдены все нормы.

«Наблюдатели от Общественной палаты являются независимыми субъектами общественного контроля — они не представляют интересы отдельных кандидатов или партий, что позволяет обеспечить беспристрастность и объективность наблюдения», — подчеркнула Дмитриева.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Подмосковья Сергей Леонов, в свою очередь, отметил, что наблюдатели от Общественной палаты являются полноправными субъектами электорального процесса. Они могут принять участие в каждом его этапе, в том числе в подсчете голосов в последний день выборов. Также наблюдатели могут лично убедиться, что голосование проходит максимально отрыто и строго.

Фото: [ министерство информационных и социальных коммуникаций МО ]

Отмечается, что в августе региональная Общественная палата проведет еще три крупных семинара для наблюдателей, на которых полученные ранее теоретические знания будут отработаны на практике.

Штаб по общественному наблюдению за выборами во время проведения ЕДГ будет работать в круглосуточном режиме. Кроме того, по вопросам избирательного процесса граждане смогут обращаться на горячую линию.

Ранее в Подмосковье состоялся семинар для бухгалтеров ТИК.