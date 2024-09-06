Сын президента США Хантер Байден удивил всех, признав свою вину по всем девяти пунктам обвинения в налоговых махинациях на неожиданном заседании в суде Лос-Анджелеса. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

До этого момента обвинение твердо заявляло о нежелании заключать сделку с Хантером Байденом, а защита предполагала применить редкий подход «формулы Элфорда», когда обвиняемый не признает себя виновным, но соглашается с наличием достаточных улик для осуждения.

Указано, что признание Хантера Байдена не влияет на строгость приговора, избегая лишь формального судопроизводства и ускоряя вынесение приговора.

В итоге Хантер Байден может получить до 17 лет лишения свободы и значительный штраф, а приговор объявят 16 декабря.

Бывший федеральный прокурор и глава юридической фирмы West Coast Trial Lawyers Нима Рахмани назвал такой шаг обвиняемого без договоренностей с прокуратурой практически беспрецедентным.

В беседе с газетой The Los Angeles Times Рахмани выразил мнение, что либо адвокаты Байдена действовали некомпетентно, либо его подзащитный рассчитывает на помилование.

Ранее сообщалось, что Зеленский обратился к союзникам с призывом не обращать внимания на красные линии РФ.