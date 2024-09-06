Зеленский обратился к союзникам с призывом не обращать внимания на красные линии РФ
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Украинский президент Владимир Зеленский обратился к союзникам с призывом не обращать внимания на красные линии России и дать Киеву возможность применять дальнобойное оружие для атак на российскую территорию, сообщил РБК.
«Нам необходимо иметь возможность [для ударов дальнобойным оружием] не только на территории Украины, но и на территории России, чтобы побудить Россию к миру», — сказал Зеленский.
Украинский лидер планирует лично присутствовать на встрече в формате «Рамштайн», которая состоится на авиабазе ВВС США в Германии, чтобы попросить у союзников дополнительное вооружение.
Кроме того, сообщается, что Владимир Зеленский призвал завершить конфликт с Россией этой осенью.
По словам политика, осеннее завершение конфликта между Россией и Украиной поспособствует восстановлению «надежного международного порядка безопасности». Зеленский призвал западных партнеров объединиться для достижения этой цели.
Ранее сообщалось, что ЕК выделила Украине €40 млн для поддержки энергетики.