Получившего гражданство РФ правозащитника Бекмана поздравляла «вся Финляндия»

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство 15 иностранцам, среди которых был и правозащитник из Финляндии Йохан Бекман, поддерживающий россиян за границей. Он пообщался с KP.RU и рассказал, почему решил связать жизнь с Россией.

По словам Бекмана, он счастлив получить гражданство России и поблагодарил за это не только президента, но и главу Карелии, который посодействовал в вопросе. Именно в этом регионе намерен трудиться новоиспеченный россиянин.

Еще одним приятным моментом стала реакция из Финляндии. По словам Бекмана, он встретил поддержку и море поздравлений.

«А реакция финнов меня удивила. Я ждал шквала злобы, ненависти. Но вместо этого незнакомые граждане Финляндии стали писать в соцсетях и по электронной почте поздравления и спрашивать: «А как мне тоже получить гражданство России?», — рассказал правозащитник.

А вот реакция финских журналистов оказалась не такой радужной. По словам Бекмана, они привыкли писать о негативе, бюрократии и сложностях в РФ, но никогда не интересовалось другой стороной и не разбирались в положительных историях.

Ранее сообщалось, что жители Киева захотели променять украинское гражданство на российское.