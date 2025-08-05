Сын Кадырова возглавил департамент помощи для палестинцев в Газе

«Глава нашей республики Рамзан Ахматович Кадыров никогда не остается в стороне, когда беда касается мусульман. Его личное участие и постоянное внимание к судьбе палестинского народа — это пример подлинного братства и сострадания», — заявил Абдулаев, подчеркивая важность внимания главы региона к нуждам мусульманского населения.