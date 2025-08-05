Сын Кадырова возглавил департамент помощи для палестинцев в Газе
Адама Кадырова назначили куратором гуманитарной помощи для Газы
Фото: [официальный телеграм-канал Рамзана Кадырова]
Адам Кадыров, 17-летний сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, получил назначение на должность куратора по вопросам предоставления гуманитарной поддержки населению сектора Газа от лица республики. Об этом объявили в телеграм-канале департамента по связям с религиозными и общественными организациями Чечни.
Данное решение было принято в ходе совещания между Асланом Абдулаевым, директором указанного департамента, и Усманом Байсултановым, советником главы Чечни. Основной темой обсуждения стало создание эффективной системы доставки гуманитарной помощи жителям Газы.
«Глава нашей республики Рамзан Ахматович Кадыров никогда не остается в стороне, когда беда касается мусульман. Его личное участие и постоянное внимание к судьбе палестинского народа — это пример подлинного братства и сострадания», — заявил Абдулаев, подчеркивая важность внимания главы региона к нуждам мусульманского населения.
Ранее сообщалось, что Кадыров показал в соцсетях кадры своей утренней тренировки.