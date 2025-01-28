Сын Такера Карлсона станет заместителем пресс-секретаря вице-президента США Вэнса

Сын известного американского журналиста и телеведущего Такера Карлсона 28-летний Бакли получит назначение на должность заместителя пресс-секретаря вице-президента США Джей Ди Вэнса. Об этом сообщил телеканал ABC.

Вэнс официально вступил в должность в январе 2025 года после инаугурации Дональда Трампа.

Бакли Карлсон начал свою карьеру в политических медиа в 2019 году, когда он присоединился к команде на Капитолийском холме. В 2021 году он был назначен директором по коммуникациям у республиканца Джима Бэнкса.

Вице-президент Вэнс, который привлек нескольких своих бывших коллег в новую администрацию Белого дома, отметил, что Бакли станет ценным членом команды, так как он обладает необходимыми навыками и опытом для выполнения обязанностей.

Такер Карлсон активно поддерживал Трампа во время его избирательной кампании. За несколько дней до выборов нынешний президент США выступил на мероприятии, организованном Карлсоном в Аризоне.

Ранее журналист Такер Карлсон сообщил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить президента РФ Владимира Путина.