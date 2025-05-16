Сын Трампа обвинил экс-директора ФБР Коми в призыве убить его отца

Сын президента США Дональд Трамп-младший поделился в социальной сети X информацией о том, что бывший глава ФБР Джеймс Коми высказывал мысли об устранении действующего президента Соединенных Штатов Америки.

Напомним, что в начале своего первого президентского срока в 2016 году Дональд Трамп отправил в отставку Джеймса Коми, который начал расследование о предполагаемых связях республиканца с Москвой.

Несколькими днями ранее Коми опубликовал в интернете снимок, на котором изображены ракушки, образующие цифры 86 и 47. Следует отметить, что в преступных кругах США число 87 используется как сигнал к убийству, а Дональд Трамп является 47-м президентом Соединенных Штатов.

Высказывания Трампа-младшего привлекли внимание Белого дома. Министр внутренней безопасности США, Кристи Ноэм, поддержала мнение сына президента, выраженное в его публикации.

«Опозоренный бывший директор ФБР Джеймс Коми только что призвал к убийству президента США. Министерство внутренних дел и Секретная служба расследуют эту угрозу и примут соответствующие меры», — написала Ноэм в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложенные Россией переговоры. По его мнению, инициатива, которую выдвинул Путин, поможет заключить мир либо хотя бы прояснит позиции обеих сторон конфликта. Это позволит и Европе, и США выработать линии своего поведения.