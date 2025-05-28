Сын Трампа пошутил о незнании Харрис блокчейн-технологий

Сын президента США Дональда Трампа — Дональд-младший, известный своей прямолинейностью и чувством юмора, высказался о недавнем выступлении экс-вице-президента США и бывшего кандидата в президенты Камалы Харрис, которая накануне стала объектом критики со стороны американских СМИ.

Ранее Харрис выступила перед актерами мюзикла в Нью-Йорке. Ее речь была настолько несвязной, что в прессе ее прозвали «пьяной тетушкой». Газета The New York Post (NYT) назвала речь Харрис «словесным салатом».

«Я бы заплатил деньги, много денег. Возможно, весь мой криптокошелек, чтобы Камала Харрис объяснила блокчейн-технологию», — сказал Дональд Трамп-младший, выступая на ежегодной конференции Bitcoin 2025, которая проходит в Лас-Вегасе.

Он отметил, что выступление Харрис на эту тему было бы самым скучным 30-минутным выступлением, оказавшимся «словесным салатом» и катастрофой.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп захотел расследовать сделки экс-вице-президента Камалы Харрис с певицей Бейонсе и телеведущей Опрой Уинфри.