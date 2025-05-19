Трамп решил расследовать сделки Харрис с Бейонсе и Опрой

Действующий президент США Дональд Трамп выразил намерение инициировать «детальное разбирательство» касательно вероятных финансовых транзакций между бывшим вице-президентом и кандидатом от демократической партии на пост президента Камалой Харрис и знаменитостями, оказывающими ей поддержку в преддверии ноябрьских выборов. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети TruthSocial.

Трамп задался вопросом о сумме, которую Харрис, возможно, выплатила музыканту Брюсу Спрингстину за его выступление в рамках ее предвыборной кампании, отметив, что если Спрингстин является ее искренним сторонником, то зачем ему потребовалась оплата? Трамп также упомянул имена таких известных личностей, как певица Бейонсе, телеведущая Опра Уинфри и музыкант Боно.

Трамп высказал сомнение в законности подобных затрат, предположив, что они могут являться крупным незаконным вкладом в предвыборную кампанию. Он напомнил о запрете для кандидатов платить за поддержку, утверждая, что Харрис, по его мнению, делает именно это, маскируя оплату под видом расходов на развлечения. Трамп также назвал этот шаг «чрезмерно затратной и отчаянной» попыткой искусственно расширить круг ее сторонников.

В октябре 2024 года Бейонсе выразила свою поддержку Харрис на митинге, посвященном праву на аборт. Певица выступила в Техасе, штате, который первым в стране ввел практически полный запрет на прерывание беременности. В ходе мероприятия Харрис обвинила Трампа и республиканцев в создании «кризиса в сфере здравоохранения».

В сентябре предыдущего года Опра Уинфри организовала мероприятие под названием «Объединимся ради Америки» совместно с активистской группой Win with black women. Целью мероприятия была регистрация избирателей и поддержка Харрис в штатах Пенсильвания, Джорджия и Мичиган.

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