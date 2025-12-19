«Большая честь»: после заявления Путина о ранних браках Кадыров выступил с публичной благодарностью

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров публично отреагировал на заявление президента России Владимира Путина, который в ходе большой пресс-конференции привел в пример традиции народов Кавказа, в том числе и семью самого Кадырова, в вопросах многодетности и ранних браков.

В своем Telegram-канале Кадыров назвал это честью и высокой оценкой не только для своей семьи, но и для культурных устоев всего региона.

«Для меня и для всех Кадыровых большая честь и предмет особой гордости... Мы воспринимаем это как высокую оценку не только нашего жизненного пути, но и тех традиционных ценностей, которые испокон веков лежат в основе культуры и мировоззрения чеченского народа и народов Кавказа», — написал он в Telegram-канале.

Его реакция последовала сразу после того, как Путин, обсуждая демографические вызовы, заявил о необходимости брать пример с кавказской традиции рано создавать семьи, прямо упомянув при этом рассказы об этом от Рамзана Кадырова.

Ранее сообщалось, что Путин предложил перенять кавказский опыт ранних браков в России. Такое заявление он сделал после того, как журналист сделал на мероприятии предложение своей девушке.