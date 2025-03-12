Сырский отстранил причастного к преступлениям в Курской области генерала ВСУ

Александр Сырский, занимающий пост главнокомандующего ВСУ, отдал приказ об отстранении от должности генерал-майора Дмитрия Красильникова*, которого подозревают в причастности к противоправным действиям украинских военных в Курской области. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

В сентябре 2024 года Следственным комитетом РФ было инициировано уголовное преследование в отношении Красильникова.

По информации ведомства, ему инкриминируются убийства и покушения на убийства, совершенные организованной группой, в том числе в отношении лиц, исполняющих служебные обязанности, а также умышленное повреждение имущества, террористический акт и незаконный оборот оружия.

Следствие полагает, что 6 августа 2024 года под руководством Красильникова украинские военнослужащие незаконно вторглись на территорию РФ в Курской области и совершили ракетные обстрелы и подрывы жилых домов, гражданской инфраструктуры и автотранспорта с использованием беспилотников.

Ранее Сырский заявил о смене позиций в Курской области под натиском российских войск.

*внесен в перечень экстремистов и террористов в Российской Федерации.