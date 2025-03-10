Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские подразделения в Курской области осуществляют маневр по занятию «выгодных рубежей обороны» и отрицает угрозу окружения войск.

Вооруженные силы Украины проводят перегруппировку в Курской области, о чем заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале. По его словам, подразделения осуществляют своевременные меры по маневру на более выгодные оборонительные позиции.

Главком подчеркнул, что командованием принято решение об усилении группировки в данном районе дополнительными силами и средствами. В частности, украинские позиции планируется укрепить беспилотными летательными аппаратами и современными комплексами радиоэлектронной борьбы.

Несмотря на активные действия российских войск, Сырский категорически отверг информацию о возможном окружении украинских подразделений, находящихся на территории Курской области. По его утверждению, ситуация находится под контролем украинского командования.

Напомним, что украинские формирования находятся на территории Курской области с начала августа, когда было совершено вторжение через государственную границу России. Российские войска ведут активные действия по вытеснению противника с занятых территорий. Минобороны РФ регулярно сообщает об успешном продвижении российских войск и значительных потерях украинской стороны в живой силе и технике.

Военные эксперты отмечают, что заявления о «выгодных рубежах обороны» могут свидетельствовать о подготовке ВСУ к отступлению с захваченных территорий под нарастающим давлением российских войск.

Ранее депутат Рады Дубинский заявил о том, что Зеленский и его окружение собираются сбежать из Украины.