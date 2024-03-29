Сырский высказался об отставке Залужного

В интервью «Укринформу» он заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить человека, значит на то были веские причины.

«У военных есть одна обязанность — мы не обсуждаем приказов, мы их выполняем. Поэтому, если у президента страны, Верховного главнокомандующего, были причины для такой замены, особенно во время активной фазы войны, это означает, что эти причины весомые», — сообщил Сырский.

Он добавил, что военное руководство страны сейчас занимается обрабатыванием алгоритмов функционирования органов военного управления на всех уровнях. Сырский подчеркнул, что работа будет проведена во всех объединениях, соединениях и частях Украины.

Залужному 50 лет. Он занимал должность главкома ВСУ с 2021-го по 2024-й годы. Он был отправлен в отставку 8 февраля. До этого руководство Украины в течение некоторого времени обсуждало его увольнение. Сейчас Залужный является Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Великобритании.

Ранее Сырский заявил, что российским войскам удалось освободить Авдеевку благодаря управляемым авиабомбам.