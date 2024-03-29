Это эффективное оружие разрушило целостность обороны ВСУ. Кроме того, Сырский признал преимущество российской армии в боеприпасах и штурмовых подразделениях.

Главком дал приказ отвести войска из Авдеевки, но на самом деле паническое бегство ВСУ началось еще до распоряжения Сырского.

Украинский генерал говорит, что российская армия превосходит ВСУ по боеприпасам в соотношении шесть к одному, однако предположил возможное наступление Украины после того, как закончится российская кампания.