Четверо фигурантов дела о теракте в «Крокусе» состояли в «Вилаят Хорасан»*

Четверо обвиняемых в совершении теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» входили в состав террористической группировки «Вилаят Хорасан»*, являющейся крылом «Исламского государства»*. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что против фигурантов возбуждено уголовное дело в связи с их участием в деятельности запрещенной террористической группировки, а также в связи с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов и изготовлением взрывного устройства.

Обвинения в подготовке еще одного теракта предъявили троим фигурантам дела. Из материалов дела следует, что террористы намеревались совершить теракт при помощи самодельного взрывного устройства. Им также вменяется незаконное изготовление бомбы.

Вечером 22 марта 2024 года в Красногорске произошел один из крупнейших в истории России терактов. В этот день в концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные люди. Там они начали стрелять по посетителям, после чего проникли в концертное помещение, где планировалось выступление рок-группы «Пикник».

Террористы продолжили стрелять по людям, после чего подожгли легковоспламеняющуюся жидкость и устроили взрыв. Как минимум 145 человек погибли, в том числе шестеро детей, более 500 человек получили различные травмы.

Подозреваемыми по делу о теракте проходят несколько иностранных граждан. В частности, подозреваемыми в реализации теракта являются выходцы из Таджикистана — Мухаммадсобир Файзов**, Шамсидин Фаридуни**, Далерджон Мирзоев** и Саидакрами Рачабализода.

Ранее сообщалось, что Crocus Group начала выплаты пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле».

*террористическая организация, запрещенная в РФ.

**внесены в список террористов и экстремистов.