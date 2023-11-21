«Та власть вымостила стране дорогу в ад»: политологи рассказали, как изменилась Украина после Евромайдана

Ровно 10 лет назад — 21 ноября 2013 года — начался Евромайдан. Многомесячная акция протеста привела к государственному перевороту, который в конечном итоге во многом спровоцировал начало СВО и сделал мир таким, какой он есть сейчас.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ, преподаватель истории государства и права России Артемий Рожнов рассказал, какой главный урок из этих событий должно вынести человечество.

«Любой бунт, с какими бы благими целями и красивыми лозунгами его ни устраивали, должен быть подавлен в зародыше. Если потребуется — путем физического уничтожения бунтовщиков. Жестокая политическая аксиома: как только протест выходит за правовые рамки и перерастает в насилие против законной власти, последняя просто обязана применить все имеющиеся средства, иначе жди большой беды», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Вынужденно пролив малую кровь, добавил эксперт, власть спасет десятки и сотни тысяч жизней законопослушных граждан, которых «фанатичные революционеры и беспринципные политиканы» готовы с легкостью принести в жертву своих амбиций.

«Если бы четвертый президент Украины Виктор Янукович не проявил преступной слабости, то не было бы ни Одесской Хатыни, ни тысяч убитых жителей Донбасса, ни сотен тысяч погибших после начала СВО солдат и мирных граждан, ни миллионов беженцев. Но Янукович оказался политическим импотентом, а пришедшая ему на смену майданная власть, как того и следовало ожидать, вымостила Украине, уже бывшей, дорогу в ад», — объяснил Рожнов.

Аналогичное мнение высказал политолог Сергей Разгуляев, отметив, что ничего хорошего Украина по итогам переворота не получила.

«Украина с момента Евромайдана из самодостаточной страны превратилась в нищую и вымирающую дыру с полностью убитой промышленностью, экономикой, здравоохранением, социальной сферой. Коррупция там — уже норма жизни», — заявил наш собеседник.

Сейчас страна, напомнил он, полностью зависима от Запада, превратилась в тоталитарное государство, в котором украинцы вынуждены жить в условиях тирании. США и их европейские друзья полностью определяют внутреннюю и внешнюю политику страны, используют ее как оружие против России.

«Страна вымирает, и это факт. Такого хотели неонацисты-главари Евромайдана и нынешнее руководство Украины? Думаю, да. Такого хотела большая адекватная часть населения страны? Точно нет», — заключил Разгуляев.

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